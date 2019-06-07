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Dağda rahatsızlanan kadın, ambulansa kadar odun parçasının üzerinde taşındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koyun otlatmak için gittiği dağda aniden rahatsızlanarak mahsur kalan Havana Keskin (46), mahalleli tarafından odun parçasıyla taşındı.

Dağda rahatsızlanan kadın, ambulansa kadar odun parçasının üzerinde taşındı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koyun otlatmak için gittiği dağda aniden rahatsızlanarak mahsur kalan Havana Keskin (46), mahalleli tarafından odun parçasıyla taşındı. Mahalleli, Keskin'i oturduğu odun parçasıyla yaklaşık 2 saat taşıyarak yolda bekleyen sağlık ekibine teslim etti.
Fethiye İlçesi Karaağaç Mahallesi Dip mevkiinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin, karnında ağrı hissetmeye başladı. Bir süre sonra ağrının artması nedeniyle yürümez duruma gelen Keskin'i, eşi kendi imkanlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Başarılı olamayınca eşi, telefonla ulaşarak mahalle sakinlerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahalle sakinleri, çiftin bulunduğu bölgeye gidip Havana Keskin'i odun parçasına oturttu. Odun parçası üzerinde yaklaşık 2 saat taşınan Havana Keskin, yolda kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Havana Keskin'in kızı Gonca Kılıçoğlu, "Annem rahatsızlanmasının ardından babam 112 Acil Çağrı merkezine ve mahalleden tanıdıklarına bilgi vermiş. Mahalle sakinleri olay yerine gitmiş. Ben gittiğimde ambulans ve sağlık görevlileri yolda bekliyordu" dedi.

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