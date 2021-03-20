Dağdan sokağa indiler! Sokak sokak dolaşan keçilerin tek derdi çiftleşmek

Covid-19 onları da etkiledi. Pandemi nedeniyle her yıl yapılan doğum kontrol iğneleri bu sene yapılmayınca keçiler şehrin ortasına indi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.

Kasabanın sokaklarında dolaşan keçiler doğum kontrolü sağlanamadığını için bugünlerde kasabanın her yerinden çıkabilirler.

KEÇİLER SAYILIP İĞNE YAPILACAK

Keçiler vahşi hayvanlar olsa da, sayılarını yönetmek için normalde doğum kontrol iğneleri alıyorlar, ancak salgın nedeniyle bu geçen yıl gerçekleşmedi. Hayvanlarla ilgilenen ekip, salgın koşulları izin verirse, keçileri saymayı ve yıl içinde onlara doğum kontrol iğneleri yapmayı umuyor.



