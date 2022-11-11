Daha 14'ündeki çocukla evlenmişti! 21 yıl hapis aldı: Severek evlendik, bırakın gideyim

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakova Mahallesi'nde yaşayan Seda Akkuş (27), 2008 yılında 14 yaşındayken aşık olduğu Bahtiyar Akkuş’a (35) kaçarak dini nikah ile birlikte yaşamaya başladı. Seda’nın annesi Zeynep Özdemir, kızının küçük yaşta evlenmesini uygun bulmadığı için suç duyurusunda bulundu. Seda ve Bahtiyar Akkuş çiftinin çocukları olması üzerine anne şikayetini geri çekse de açılan kamu davasında tutuklanan Bahtiyar Akkuş, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Yaşını dolduran eşi ile resmi nikah kıydıran Bahtiyar Akkuş, 2014 yılında sonuçlanan davada ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ailenin karara yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay, Harun (13), Berat (11), Nilüfer (4) ve Azat (7) isimli dört çocuğu olan Bahtiyar Akkuş’un cezasını 2019 yılında onayladı.

KAÇAK YAŞAMAYA BAŞLADI

Kararın onaylanmasının ardından kaçak bir yaşam sürmeye başlayan Bahtiyar Akkuş, haftalarca uğramadığı evinin geçimini hurdacılık yaparak sağlamaya çalıştı. 4 yıldır aranan Akkuş’un yakalanması için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, hurda almak için Karakova Mahallesi’ndeki bir yakınının evine gelen Akkuş’u yakalayarak gözaltına aldı. Yakalandığında “Severek evlendik, bırakın gideyim” diyen Akkuş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

“KORKUDAN YANIMIZA GELEMİYORDU”

4 yıldır 4 çocuğuyla birlikte zor günler geçiren ve yakalandığı sırada eşinin yanında olan Seda Akkuş, eşi gibi kendisi ile çocuklarının da büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Eşinin çocuklarına bakabilmek için kaçmak ve hurdacılık yaparak para kazanmak zorunda kaldığını söyleyen Akkuş, “Bugün eşimle birlikte hurda almaya çıktık. Biz hurdacılığın yanında deterjan gibi ürünler de satarak evimizi geçindiriyoruz. İyi kötü ekmeğimizi kazanıyorduk. Bir anda jandarma karşımıza çıktı. Bahtiyar'ın koluna girip yakaladılar. Jandarma eşimi götürmeye çalışırken hem eşim, hem ben hem de çocuklarım ağlıyorduk. Jandarma birden bire gelince biz şok olduk” dedi.

“EŞİMİ GERİ İSTİYORUM”

Yaşadıkları zor günlerin ardından eşi yakalanınca gözyaşlarına hakim olamayan Akkuş, kendisi gibi birçok mağdur olduğunu söyledi. Akkuş, “Eşim ne yaptı, 13 yıllık evliyiz biz. Şu anda resmi nikahımız var ve 4 tane çocuğumuz bulunuyor. 4 senedir eşim kaçıyordu. Bazen yanımıza uğramıyordu. Korka korka yemek yiyordu ve duşunu bile alamıyordu. Hiç eşimle birlikte evimizde rahat oturamıyorduk ve huzursuzduk. Ben devletimizden eşimin serbest bırakılmasını istiyorum. Bizim gibi erken yaşta kim evlenmişse serbest kalsın. Ben onu istiyorum. Ben eşimi hala seviyorum. Onun geri gelmesini istiyorum. Zaten severek evlendim. O beni kaçırmadı, ben ona bilerek ve isteyerek vardım. Yeni evlenmedik, 13 yıl önce evlendik ve resmi nikahımız oldu. 4 senedir perişan olduk. Artık eşimi çıkarsınlar. Bizden ne istiyorlar. Ne güzel devletimiz bize ev verdi. Evimizde oturmak bile nasip olmadı. Bir gün bile huzurlu günümüz geçmedi. Yaşadığımız bu sıkıntıların bir an önce son bulması için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum” diye konuştu.

“Oğlum çocuklarının başında dursun”

Çeşitli rahatsızlıkları olan ve oğlu yakalanınca yatağa düşen anne Nilüfer Akkuş ise, “Ben oğlumun geri gelmesini istiyorum. Cezaevinden çıkmasını istiyorum. Oğlumu göremediğim için hasta oldum. Oğlumun cezası için af çıkarsınlar. Oğlum gelsin, çocukların başında dursun” diye konuştu.

