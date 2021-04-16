Daha büyük penis isteği hastanede bitti! ''Aklı başında olan biri bunu yapmaz''

Her ikisi de otuzlu yaşlarında olan erkekler, daha büyük bir penise nasıl sahip olacaklarını öğrenmek için YouTube videoları izledi. Videoda hemoroid tedavisinde kullanılan krem enjekte edilerek daha iri bir penise kavuşulabileceği anlatılıyordu.

Video sonrası birbirlerine hemoroid kremi enjekte eden iki Fransız 'gece boyunca ilerleyen ağrılı penis şişmesi' şikayetiyle apar topar hastaneye koştular.

KREM, LENF DAMARLARINI TIKAMIŞ

İkisi de, doktorların penislerine dokunduklarında çok acı çektiğini söylediler ve burada göstermeyeceğimiz bazı fotoğraflar, sorunun boyutunu gösteren bir tıp dergisinde yayımlandı.

Doktorlara göre krem penisteki lenf damarlarını tıkayıp fazla sıvının doğal yolla temizlenmesini engellemiş, bu da şişmeye yol açmıştı.

''AKLI BAŞINDA OLAN BİRİ BUNU YAPMAZ''

Vakayı anlatan doktorlar internetteki bu tür videolar nedeniyle bu yöntemlerin daha ulaşılabilir olduğundan yakındı. Doktorlar bunun kalıcı hasara yol açabileceğini ve bunu aklı başında olan bir kişinin denemeyeceğini söylüyorlar ve ekliyorlar: ''Birisi bu tür müdahaleleri araştırmak istiyorsa bir uzmana danışmalı.''

Doktorlar dinlenmesini, ağrı kesici almasını söyleyerek tekrar kontrole gelmek üzere gönderdiği hastaların durumunu bilmiyor. Kontrole gelmedikleri için de kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığı belirsiz.

