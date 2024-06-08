Daha etkilisi yok: Şişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifi

Vücudunuzun su tutmasını önlemek ve şişkinliği azaltmak mı istiyorsunuz? Ödem sorunlarıyla başa çıkmanın en doğal ve etkili yollarından biri detoks çayıdır. Ödem atmanıza yardımcı olacak ve şişkinliği minimuma indirecek bu özel bir detoks çayı tarifini mutlaka denemelisiniz.

ÖDEM ATTIRAN DETOKS ÇAYI TARİFİ

Ödem attıran detoks çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet maden suyu

3 su bardağı sıcak su

1 adet limon

1 çubuk tarçın

3 tatlı kaşığı yeşil çay

Yapılışı:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir demliğe ekleyin. 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ödem attıran ve şişkinliği azaltan detoks çayı tarifiniz hazır.

Afiyet olsun!







