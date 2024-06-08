KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Daha etkilisi yok: Şişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifi

    Daha etkilisi yok: Şişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.06.2024 11:09
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük yaşamın getirdiği stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları, vücutta şişkinlik ve ödem oluşumuna yol açıyor. Bu durumu hafifletmenin yollarından biri de detoks çayı tüketmek. Şişkinliği azaltan ve ödem attıran bu etkili detoks çayı tarifiyle vücudunuzun ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilen detoks çayı tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Daha etkilisi yok: Şişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifi

    Vücudunuzun su tutmasını önlemek ve şişkinliği azaltmak mı istiyorsunuz? Ödem sorunlarıyla başa çıkmanın en doğal ve etkili yollarından biri detoks çayıdır. Ödem atmanıza yardımcı olacak ve şişkinliği minimuma indirecek bu özel bir detoks çayı tarifini mutlaka denemelisiniz.

    ÖDEM ATTIRAN DETOKS ÇAYI TARİFİ

    Ödem attıran detoks çayı tarifi için gerekli malzemeler:

    • 1 adet maden suyu
    • 3 su bardağı sıcak su
    • 1 adet limon
    • 1 çubuk tarçın
    • 3 tatlı kaşığı yeşil çay

    iStock-1548292518

    Yapılışı:
    Tüm malzemeleri sırasıyla bir demliğe ekleyin. 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ödem attıran ve şişkinliği azaltan detoks çayı tarifiniz hazır.

    Afiyet olsun!

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uzmanı uyardı: Güneş gözlüğü almadan önce bilmeniz gerekenlerUzmanı uyardı: Güneş gözlüğü almadan önce bilmeniz gerekenler
    Dişlerde ortaya çıkan bakteri gebelik sürecini doğrudan etkiliyorDişlerde ortaya çıkan bakteri gebelik sürecini doğrudan etkiliyor
    Sabah uyandığınızda başınız ağrıyorsa dikkat! İşte 'gizli nedeni'Sabah uyandığınızda başınız ağrıyorsa dikkat! İşte 'gizli nedeni'
    Anahtar Kelimeler:
    ödem detoks şişkinlik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.