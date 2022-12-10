62 yaşında hayatının şokunu yaşadı "Kör oldum çıktım" Ameliyatlar bitmek bilmeyince...

Trabzon'da yaşamını sürdüren işçi emeklisi Sebahattin Aydın edinilen bilgilere göre 28 Ekim'de göz tedavisi amacıyla özel bir göz hastanesine başvurdu. Sebahattin Aydın, tetkiklerden sonra katarak ameliyatına alındı. Ancak iddialara göre bu ameliyatın ardından iyi gitmeyen şeyler başladı. Aydın, taburcu olduktan sonra ağrılarının devam etmesi üzerine tekrar hastaneye geldi ve 2 defa daha ameliyat oldu. Bu ameliyatların ardından ise dehşete düşüren bir durumla karşılaştı. İşte yaşadıklarını "Gözüm daha iyi görsün diye gittim, kör oldum çıktım" diyerek anlatan Aydın'ın ameliyatıyla alakalı detaylar...

SOL GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

İlk ameliyattan sonra 3 kez daha ameliyat geçiren Aydın, iddiaya göre, enfeksiyon kapan sol gözünde görme yetisini kaybetti. Tedavi sürecinde gözünden alınan numunelerin incelenmek üzere başka hasta ismiyle devlet hastanesine gönderildiğini öne süren Aydın, suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine hastaneler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"GÖZÜM DAHA İYİ GÖRSÜN DİYE GİTTİM, KÖR OLDUM"

Yaşadıklarını anlatan Sebahattin Aydın, “Katarakt için özel göz hastanesine gittim. Önce muayene oldum sonra ameliyat. Ameliyat sonrası ağrılarım devam etti. Sonra yeniden hastaneye gittim. Beni defalarca ameliyata aldılar. ‘Gözüm daha iyi görsün’ diye gittim, kör oldum çıktım. Ağrılarım tıp fakültesi hastanesinde 14 gün yattıktan sonra son buldu ama gözüm görmüyor. Öldüm, dirildim. Hayati tehlikem vardı. Çektiğim ağrılar dayanılmazdı. Şikayetçiyim” diye konuştu.

"BİR GÖZLE GİRDİK, KÖR GÖZLE ÇIKTIK"

Babasına tedavi sürecinde refakat eden İbrahim Aydın da “Toplam 4 defa babam özel göz hastanesinde operasyon geçirdi ama şifa bulmadı. Şu an babamın gözü görmüyor. İnsanlar özel hastaneye daha iyi tedavi almak için gidiyor ama biz özel hastaneye sağ bir gözle girdik, kör bir gözle çıktık. Özel göz hastanesinde babamın gözünden alınan kültür kentte bir devlet hastanesine incelenmek için başka hasta ismiyle gönderildi. 2 hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisiyiz” dedi.

DEVLET HASTANESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Başka hasta adıyla usulsüz kayıt yapıldığı iddia edilen devlet hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adı geçen hastanın gözünden alınan vitrous sıvı materyali hastanemize ulaştırılmış, hasta başka bir sağlık kurumunda yatış yapıldığı için resmi kayıt yapılamamış ancak vitrous sıvı materyalinin değerli bir materyal olması, numunenin beklemesinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak, önemi ve aciliyetine binaen Başhekimliğin bilgisi dahilinde hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında manüel olarak sistem kaydı olmadan çalışılmış, hastaya ait sonuç doktoruna sözel olarak anında iletilmiş, hasta sahiplerine de daha sonra talepleri üzerine resmi olarak teslim edilmiştir. Kesinlikle iddia edildiği gibi bir delil gizleme veya sonuç vermeme söz konusu değildir” denildi.

ÖZEL GÖZ HASTANESİNDEN AÇIKLAMA

Özel göz hastanesinden de yazılı açıklama geldi. Ameliyat ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Katarakt tanısıyla başarılı bir ameliyat yaptığımız hastamız, ameliyat sonrası gerekli tıbbi tedavi verilerek, uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirilerek taburcu edilmiştir. Kontrolden bir gün önce görmesinin azaldığını belirten hastamızın muayenesinde, endoftalmi dediğimiz, maalesef katarakt ameliyatı sonrası karşılaşabildiğimiz bir komplikasyon geliştiği görülmüştür. Hastamıza aynı gün, endoftalmide yapılması gereken vitrektomi ameliyatı yapılarak devamında gereken tıbbi tedaviler uygulanmıştır. Endoftalmi, katarakt ameliyatı sonrası, literatürde de görüleceği gibi tüm dünyada ve maalesef ülkemizde de karşılaştığımız bir komplikasyondur. Başarılı, sorunsuz ameliyat sonrası böyle nadir bir komplikasyon ile karşılaşılmış olup, bu problemin yönetimiyle ilgili süreçte gerekli tüm işlemler uygulanmıştır. Hastamızın durumu, komplikasyon ihtimali ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgi tabip odamız aracılığıyla CİMER ve ilgili kurumlara iletilmiştir. Hastanın yaşadığı bu komplikasyon, hekim olarak bizi de derinden üzmüştür.” (DHA)



