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'Daha şanslı olunacak' diyerek detayları paylaştı! Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama 'Aralık, ocak ve şubat aylarında...'

27.11.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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Kışın etkisini iyiden iyiye göstermeye başladığı günlerde vatandaşlar bu kışın nasıl geçeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve bu ayların bol yağışlı geçeceğini bildirdi.

'Daha şanslı olunacak' diyerek detayları paylaştı! Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama 'Aralık, ocak ve şubat aylarında...'

Bu kış nasıl geçecek? Hava sıcaklığı ve yağışlar nasıl olacak? Meteoroloji vatandaşların merak ettiği sorularla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, AA muhabirine aralık, ocak ve şubat aylarında beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

"MEVSİM NORMALLERİNİN BİRAZ ÜZERİNDE OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, üç aylık periyotta hava sıcaklığı ve yağışlarla ilgili meteorolojik değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Yağan, "Bu değerlendirmelerimize göre hava sıcaklıklarının, aralık, ocak ve şubat aylarında yurdumuz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu iç kesimlerde biraz daha fazla hissedilecek. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde bir durum söz konusu olacak." dedi.

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"YAĞIŞ YÖNÜNDEN DAHA ŞANSLI OLUNACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yağan, kışın yağış açısından geçen yıllara göre biraz daha şanslı olunacağını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta ve bu hafta gibi ülkemizi yağışlı sistemlerin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran aralık ayında biraz daha az olmak üzere ocak ve şubat aylarında yağış yönünden daha şanslı olunacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yağışların Doğu Anadolu'da, iç kesimlerde ve yüksek kotlu illerde kar, düşük kotlu ve sahil illerinde yağmur olarak görüleceğini belirten Yağan, "Bu sene yağış yönünden geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha iyi bir kış geçireceğiz. Mevsim normallerinden daha ılık bir kış olacak." tahmininde bulundu.

"METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİP EDİN"

Yağan, sosyal medyada "sorumsuz" bir şekilde "kar yağacak, kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, genel müdürlük olarak, en uygun zamanda doğru ve gerekli tahminleri ve meteorolojik uyarıları yaptıklarını vurguladı.

Sosyal medyada "yanıltıcı" uyarılarda bulunanların, "yanıldık" deyip, hesaplarını kapatabildiğini belirten Yağan, şunları kaydetti:

"Bizim öyle bir açıklama yapmamız ya da sosyal medya hesabımızı kapatmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Vatandaşlarımız bilsinler ki biz sosyal medyanın bütün platformlarında varız. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını takip etmeleri kendi faydaları açısından son derece önemli. Özellikle bu kuvvetli meteorolojik hadiselerin ardı ardına yaşandığı kasım ayının son günlerinde." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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