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Daha temiz bir ilçe için İnegöl sokağa inecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, 2008 yılında Estonya’da başlayan ve bugün 100’ü aşkın ülkede hayat bulan bir çevre hareketi olan Let’s Do It (Haydi Yapalım) faaliyeti için ilçe halkını sokağa davet ediyor.

Daha temiz bir ilçe için İnegöl sokağa inecek

İnegöl Belediyesi, 2008 yılında Estonya’da başlayan ve bugün 100’ü aşkın ülkede hayat bulan bir çevre hareketi olan Let’s Do It (Haydi Yapalım) faaliyeti için ilçe halkını sokağa davet ediyor. 16 Eylül Pazartesi günü 14yapılacak toplu temizlik hareketi öncesi 25 mahallenin muhtarına bilgilendirme yapıldı.
Daha temiz bir İnegöl için bugüne kadar onlarca çalışma yapan İnegöl Belediyesi, temizlik konusunu yeni bir boyuta taşıyor. Let’s Do It çevre hareketinin İnegöl temsilcisi olan AK Parti İnegöl Belediye Meclis Üyesi Burcu Keskin’in katkılarıyla 16 Eylül Pazartesi günü İnegöl’de bütün vatandaşların iştirakiyle temizlik yapılacak. Belediye organizasyonuna protokol mensupları de katılacak. Ayrıca okullar ve vatandaşların da temizlik çalışmasına katkı sunması hedefleniyor. Bu doğrultuda İnegöl’ün 25 merkez mahallesinin muhtarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Muhtarlara proje hakkında bilgi verilip destekleri istendi.
Başkan Alper Taban, muhtarlara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Her muhtarın kendi muhitindeki vatandaşları harekete geçirmesi konusunda yardımlarını beklediklerini kaydeden Taban, “Bugün önemli bir gündem maddesi için bir aradayız. Sizler kamu adına görev yapıyorsunuz. Aynı bizler gibi seçilerek göreve geldiniz, vatandaşa sorumluluklarımız var, eksikleri, ihtiyaçları gidermekle mükellefiz. Dolayısıyla bizler de şehrin yöneticisi olarak gördüğümüz eksikleri giderebilmek adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda da sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz, katkı verdiniz. Bir belediye başkanının bir mahallede her an bulunma şansı olmaz ancak sizler her an mahallelerinizdesiniz ve o mahallenin sorunlarını, problemlerini anlık olarak takip edebilme şansına sahipsiniz” dedi.
Taban, “Burada hayata geçirmek istediğimiz projenin detaylarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün aramızda Başkan Yardımcılarımız ve meclis üyemiz de mevcut. Projeyi öncelikle 21 merkez mahallemiz ve beldeden dönüşen 4 mahallemizde başlatacağız. Uygulamayı devreye aldığımız gün 116 mahallemizin tamamını harekete geçireceğiz. Ben bu 25 mahallemizde bu projeyi mutlaka biran önce hayata geçirmek istiyorum. 21 Eylül’de Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü kutlanacak. Dünyadaki belirli çevre kuruluşlarından bir tanesi olan Estonya Merkezli bir çevre birliği var. Burada kıymetli meclis üyemiz Burcu Keskin, bu oluşumun ilçe temsilcisi. 21 Eylül’de gerçekleşecek bu programı biz 16 Eylül’e alarak sizlerin de katkı ve destekleriyle hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Daha temiz bir ilçe için İnegöl sokağa inecek

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