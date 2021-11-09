Uymadığı yer yok! Son yılların vazgeçilmezi deri tayt ve pantolonlar nasıl kombinlenir?

Deri kıyafetleri hem gün içinde hem de akşam yapılan davetlerde kullanarak stilinizle ön plana çıkabilir ve klas bir görüntü yakalayabilirsiniz. Duruşu ve dokusu ile öz güveninizi tazeleyecek ve havalı bir görüntüye sahip olmanızı kolaylaştıracak deri taytlar ve pantolonları kombinlemek de zor değil. Ama hangi parçalarla daha kolay kombinleyebileceğinizi merak ediyorsanız, okumaya devam etmenizi öneriyoruz.

BASIC KOMBİNLERİNİZE HAREKET KATIN

Deri tayt ve pantolonlar, tek başlarına da kombininizi yükseltecek yıldızlar. Bu nedenle ne giyeceğiniz üzerine çok fazla kafa yormadan oldukça basit ve günlük parçalar eşliğinde şahane kombinler yaratabilirsiniz.

Günlük giyimde deri taytlarınızın ve pantolonlarınızın üzerine basic bir tişört veya sweatshirt giyerek sade ve şık bir görüntü elde edebilirsiniz.

Soğuk kış günlerinde yumuşak bir kazak giyerek derinin sert dokusunu yumuşatabilirsiniz.

Altına postal veya spor ayakkabı giyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Üzerine alacağınız bir kot ceket ile ters köşe yapabilir ve farklı kumaşların zıt uyumlarıyla beğenileri toplayabilirsiniz.

Bu şekilde girdiğiniz her ortamda dikkat çekecek bir stil yakalayabilirsiniz.

GÖMLEKLE DE ÇOK ŞIK

Deri tayt ve pantolonları daha şık bir ortama uyarlamak sandığınız kadar zor değil.

Bir beyaz gömlek ile hem stilinizi konuşturur hem de rahat ve şık bir stile sahip olursunuz.

İpek, saten, şifon gömlekler ve metal takılar ile şık bir görüntü yakalarken, pamuklu gömlekler ile daha spor bir görüntüye sahip olursunuz.

Deri kıyafetler yeterince dikkat çektiği için basit uğraşlar ile çabasız bir şıklığa kavuşabilirsiniz.

Altına ayakkabı olarak stiletto giyerek stilinizi keskinleştirebilir ya da bootie giyerek daha rahat bir tarz oluşturabilirsiniz.

KURTARICI PARÇALARDAN: BLAZER CEKET