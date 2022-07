Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Kanser, kalp hastalığı ve obezite sebebi...

Sağlıksız beslenme, kötü yaşam tarzı, alkol, sigara ve hareketsizlik günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bunlarla birlikte başta obezite olmak üzere kalp ve kanser gibi hastalıklar da yükselişe geçiyor. Şimdiye kadar odağında 'sağlığa zararlı yiyecekler' olan onlarca hatta yüzlerce farklı araştırma gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından zararı tütünle aynı klasmanda görülen birçok yiyecek listede yer aldı.

Tüm araştırmalarda aşağı yukarı benzer sonuçlar ortaya çıkarken listenin zirvesinde ise işlenmiş etler ve trans yağlar yer aldı. Özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Son yıllarda yapılan diğer çalışmalara göre mangal gibi aşırı ısıya maruz kalan et ürünleri kolon kanserini de tetikliyor.

Sağlığa en zararlı, zehir etkisindeki yiyecekler...

İŞLENMİŞ ET

Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci grup kanserojen madde olarak sınıflandırılan işlenmiş etin kanseri tetiklediği artık bilinen bir gerçek. Başta kahvaltılar olmak üzere atıştırmalık tabaklarının yıldızları olan sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etler insan sağlığına çok zararlıdır. Uzmanlar bu tarz yiyeceklerin asla yenilmemesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor.

PASTIRMA

Pastırma da bir nevi işlenmiş et olarak görülüyor. Normal hücrelerin kanser hücresine dönüşmesine neden olan bu yiyecekler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından karsinojenez sınıfına koyarak tütünle aynı kategoride gösteriliyor.

HİNDİ FÜME

Uzmanlar, eti zararlı hale getirenin işlenme süreci olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla sağlıklı veya kalorisi düşük olarak belirtilen hindi füme gibi ürünlerin diğer işlenmiş etlerden herhangi bir farkı bulunmuyor.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Yağ, tuz ve bol kaloriden oluşan kızarmış yiyecekler, sağlığımız için adeta bir zehir bombası gibidir. Sık aralıklarla kızartma tüketiyorsanız başta obezite olmak üzere kalp sağlığı sorunlarına bir adım daha yakınsınız demektir.

PATATES CİPSİ

Patates cipsi demek, ucuz yağ ve yüksek miktarda sodyum demek. Bu da sağlığa çok zararlı demek!

İŞLENMİŞ ŞEKER

Şeker, özellikle işlenmiş şeker sağlığınızı düşünüyorsanız kesinlikle uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında yer alıyor.

İŞLENMİŞ YAĞLAR

Üzüm çekirdeği, soya fasulyesi, kanola, pamuk tohumu, mısır ve bitkisel yağlar gibi işlenmiş yağlar genellikle insan sağlığına zararlıdır. Çünkü işleme sırasında yağları oksitleyen aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşıyorlar.

HİDROJEN YAĞLAR

Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını artırdığı ortaya çıktı. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir. Kısaca bu yağlardan uzak durun!

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili.

SOSİS

İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırma raporunda sosisin sağlığa zararı şu cümleyle anlatıldı, "mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır."