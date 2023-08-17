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Dakikalarca yalvardı ama nafile... Sokak ortasında kurşun yağdırdı

17.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Yüksel P. (63), alacak verecek nedeniyle tartıştığı arkadaşı Can T.'ye (40) sokak ortasında kurşun yağdırdı. Yüksel P. olay yerinde gözaltına alırken, ağır yaralanan Can T. ise hastaneye kaldırıldı. Tartışma sırasında olay yerine gelen Can T.'nin eşinin, Yüksel P.'ye dakikalarca yalvardığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Dakikalarca yalvardı ama nafile... Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yüksel P. (63) ile arkadaşı Can T. (40) bir mekanda buluşup alkol aldıktan sonra ayrıldı. İlerleyen saatlerde Can T.’nin Yüksel P.’yi telefonla araması üzerine ikili cadde üzerinde yeniden bir araya geldi.

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DAKİKALARCA YALVARDI

İkili arasında alacak verecek nedeniyle çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Yüksel P. yanında taşıdığı silahı çıkartarak arkadaşına yöneltti. O sırada olay yerine gelen Can T.’nin eşi, saldırgana engel olmaya çalıştı. Genç kadın bir süre şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yüksel P. tartışma yaşadığı arkadaşına 5 el ateş açtı.

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OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırgan Yüksel P.’yi olay yerinde gözaltına alırken olayda ağır yaralanan Can H. ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının, saldırgana engel olmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe silahlı saldırı

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