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  4. Dakikalarla kurtuldu! Kadın sürücünün aracına kurşun yağmuru

Dakikalarla kurtuldu! Kadın sürücünün aracına kurşun yağmuru

04.12.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde bir kadının otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobil sahibi kadının dakikalar önce araçtan indiği öğrenildi.

Dakikalarla kurtuldu! Kadın sürücünün aracına kurşun yağmuru

Olay, Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ARACA SALDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre, otomobilini evinin girişine park eden E. D. isimli kadın, dakikalar sonra büyük şok yaşadı. İddialara göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, E. D.’nin aracının bulunduğu sokağa girdikten sonra pompalı tüfekle otomobile hedef alarak art arda ateş açtı.

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Tüfekten çıkan mermiler araca ve çevre binalara isabet etti. Apartmanda bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşarken durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ise olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağı güvenlik çemberine alırken yaşanan olay sonrası olay yerinde inceleme yapıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı saldırı
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