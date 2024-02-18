HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Dalgıçlar batık gemiye bu sabah yeniden daldı

Dalgıçlar batık gemiye bu sabah yeniden daldı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2024 21:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin içi ve mürettebat kamaraları dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Dalgıçlar batık gemiye bu sabah yeniden daldı

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Gün içinden farklı aralıklarla dalan dalgıçlar en son 7. kez daldıklarında geminin enkazına inerek kamaralara yani kaldıkları odaya girdi.

AW144599_03

Dalgıçların gemi içerisinde yaptığı aramalar ise su altı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları görüntülendi. Ön keşif için lumbuzları kıran dalgıçlar, gemide mürettebatın kaldığı kısma kadar girdi.

(İHA)

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandıMardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavga! 17 kişi yaralandı
Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması! 'Video art niyetli çekildi'Valilikten İstanbul Havalimanı açıklaması! 'Video art niyetli çekildi'
Netanyahu'nun hedefinde o isim varNetanyahu'nun hedefinde o isim var
Anahtar Kelimeler:
Dalgıç İmralı Adası batik gemi
En Çok Okunan Haberler
Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

İsmail Saymaz programı bitirme talebinde bulunmuş...

İsmail Saymaz programı bitirme talebinde bulunmuş...

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.