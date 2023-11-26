'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 2 ilde 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu tespit edildi.

İSTANBUL VE KÜTAHYA'DA OPERASYON

Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'nın yakalanması için Kütahya'nın yanı sıra İstanbul'daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM, Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa gerçekleştirilen ve 'Redkit' adı verilen operasyonda şüphelilerden 6'sı Kütahya'da, 4’ü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ GAYRİMENKUL VE ARACA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi. Polis ayrıca çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve aracına da el koydu. 'Nitelikli yağma' suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARANAN ŞÜPHELİ, ADLİYEDEKİ ÇAY OCAĞINDA YAKALANDI

Polis, şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada etrafta gezinen bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takip aldı. Bir süre izlenen şüpheli, adliyenin çay ocağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin dosya kapsamında aranan H.B. olduğu ortaya çıktı.

TERMAL OTELE POLİS BASKINI

Öte yandan örgüt üyesi olduğu belirlenen Bektaş Ç. ile Kamil A.'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki bir termal otelde olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, toplantı yapmak için otelde buluştuğu belirtildi. Çete üyelerinin tahsilat için gittiği iki dükkandaki darp ve silahla yaralama olayları da güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)





