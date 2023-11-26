HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 2 ilde 13 gözaltı

'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 2 ilde 13 gözaltı

26.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da 2 farklı silahlı yaralama olayının arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Kütahya'ya il dışından gelerek para karşılığında 'tahsilat' adı altında tetikçilik yaptığı belirlenen çete üyelerine yönelik 'Redkit' adı verilen operasyon düzenlendi. Kütahya ve İstanbul'da 13 şüpheli, gözaltına alındı. İşte detaylar...

'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 2 ilde 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu tespit edildi.

aeb442c2a1f1d033eafd321883f31457

İSTANBUL VE KÜTAHYA'DA OPERASYON

Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'nın yakalanması için Kütahya'nın yanı sıra İstanbul'daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM, Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa gerçekleştirilen ve 'Redkit' adı verilen operasyonda şüphelilerden 6'sı Kütahya'da, 4’ü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

44efcd18d6340abdbc6a0df682a57c4a

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ GAYRİMENKUL VE ARACA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi. Polis ayrıca çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve aracına da el koydu. 'Nitelikli yağma' suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8fe8b863093829e1aee6d27fccbadf1a

ARANAN ŞÜPHELİ, ADLİYEDEKİ ÇAY OCAĞINDA YAKALANDI

Polis, şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada etrafta gezinen bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takip aldı. Bir süre izlenen şüpheli, adliyenin çay ocağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin dosya kapsamında aranan H.B. olduğu ortaya çıktı.

051972e906d83bb88d0c27f39133f4f0

TERMAL OTELE POLİS BASKINI

Öte yandan örgüt üyesi olduğu belirlenen Bektaş Ç. ile Kamil A.'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki bir termal otelde olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, toplantı yapmak için otelde buluştuğu belirtildi. Çete üyelerinin tahsilat için gittiği iki dükkandaki darp ve silahla yaralama olayları da güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma sürüyor.

bf415454075cfd5a1f4c2f1a7f7a43d5

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta fırtına can aldı! Çöken ambarın altında kaldıSinop'ta fırtına can aldı! Çöken ambarın altında kaldı
Kan donduran vahşet! Cinnet geçirdi, eşini ve annesini vurduKan donduran vahşet! Cinnet geçirdi, eşini ve annesini vurdu
AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
Kütahya çete barış boyun operasyon
En Çok Okunan Haberler
Nadir hastalıkla dünyaya geldiğini öğrendi! Adını dövme yaptırdı

Nadir hastalıkla dünyaya geldiğini öğrendi! Adını dövme yaptırdı

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

Tartıştığı arkadaşını öldürdü, savunması 'pes' dedirtti!

Fiyatı eti solladı! Kilosu 420 TL’ye yükseldi: "Anlamadığımız bir konu"

Fiyatı eti solladı! Kilosu 420 TL’ye yükseldi: "Anlamadığımız bir konu"

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

Bu sefer göğüs dekoltesi için fermuarını indirip isyan etti

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

O ili işaret etti, tarih verip uyardı: 'Büyük bir deprem olabilir'

Terim hakkındaki o raporu yayında gösterdi! "Banka yöneticilerinin imzası var"

Terim hakkındaki o raporu yayında gösterdi! "Banka yöneticilerinin imzası var"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.