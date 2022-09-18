Damadı canın bezdirdiler! Önce şalvar giydirip vince astılar sonra da...

Dünya evine girmek için bütün zorlukları geride bırakan damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı evlendiğine evleneceğine pişman oldu. Bursa İznik'te önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin’i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaynak: İHA

