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  4. Damadın evlilik sorusuna cevap verme şekli herkesi güldürdü

Damadın evlilik sorusuna cevap verme şekli herkesi güldürdü

25.08.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren çiftin düğün töreninde görevli memurun evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat güldürdü. Damadın bu davranışı üzerine bu sefer de nikah memuru işi zorlaştırdı ve ondan sağdıcının omuzları üzerinde "Evet" demesini istedi.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi.

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Özel bir hastanede görevli hemşire çift Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız’ın düğün töreni özel bir salonda düzenlendi. Düğün etkinleri sırasında çiftin remi nikahını kıymak içinde gelen memur evlilik sorusunu yöneltti. Nikah memurunun "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir arada olmak için evlenmeyi kabul ediyor musun?" sorusuna gelin, ’Evet’ cevabını verdi.

SORUYU DUYUNCA ARKADAŞLARININ YANINA GİTTİ

Nikah memuru daha sonra ise aynı soruyu damada sordu. Damat, soruyu duyar duymaz düğüne katılan arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları ise damada, "Evlilik zor. İzin almadan evden çıkamayacaksın. Son pişmanlık fayda etmez. Ölmek var dönmek yok" dedi.

Bu açıklamalar üzerine damat koşarak nikah masasına yönelip ’Evet’ cevabını verdi. Bu kez de nikah memuru işi zorlaştırdı ve damattan, sağdıcının omuzları üzerine çıkarak ’Evet’ cevabını salondakilere duyurmasını istedi. Memurunun talebini yerine getiren damadı görenler ise gülümsedi. O analar ise kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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