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Danimarka'dan sığınmacı kararı: Ülkede kalmak istemeyen Ukraynalıları almadılar

15.03.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın saldırıları sonrası milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, sığınmacı sayısı her gün katlanarak artıyor. Çok sayıda ülke yüz binlerce sığınmacı kabul ederken, Danimarka'da ise dikkat çeken bir karar alındı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları birçok kentte sürerken, ülkesini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların sayısı 3 milyona ulaştı. Özellikle Avrupa'ya geçişler sürerken, Danimarka, dikkat çeken bir karar aldı ve Ukrayna'dan gelen ve başka ülkelere geçmek isteyen yüzlerce sığınmacıyı, "ülkede kalmak istemedikleri" gerekçesiyle kabul etmedi.

Jutland Sınır Polisi'nin yaptığı açıklamada, Almanya'dan gelen Ukraynalı sığınmacıların ülkeye alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada cuma gününden bu yana Ukrayna'dan gelen 250 kişinin, Almanya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Danimarka'nın "geçiş ülkesi" olarak kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, sığınmacıların iltica talep etmemesi halinde ülkeye alınmayacağı vurgulandı.

Devlet televizyonu DR de, İsveç ve Norveç'e gitmek için Almanya'dan gelen yüzlerce sığınmacının, Danimarka'da kalmak istemediği gerekçesiyle ülkeye alınmadığını ve Almanya'ya geri gönderildiğini bildirildi.

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Danimarka Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, Ukrayna'dan gelen sığınmacıların, İskandinav ülkelerinden birine ulaşmak için Danimarka üzerinden seyahat etmelerine izin verilmemesini doğru bulduğunu söyledi.

Ukrayna'dan gelen sığınmacıya; kayıt altına alınmadan, kimliğini tespit etmeden Danimarka'yı geçiş ülkesi olarak kullandıramayacaklarını aktaran Tesfaye, Danimarka'nın güvenliğinden sorumlu olduklarını ve söz konusu sığınmacıların, gerekli belgeleri ibraz ederek Danimarka'ya iltica edebileceklerini sözlerine ekledi.

İSVEÇ 220 BİN UKRAYNALI BEKLİYOR

Öte yandan İsveç Göçmenler Ofisi, 4 ay içinde İsveç'e Ukrayna'dan gelen 220 bin kişinin iltica etmesini beklediklerini açıkladı.

Ukrayna'dan İsveç'e günde 4 bin kişinin geldiği ve iltica talebinde bulunduğu, şimdiye kadar yaklaşık 14 bin Ukraynalının İsveç'e iltica ettiği aktarıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Ukrayna
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