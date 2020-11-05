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Danimarka ülkedeki tüm vizonları itlaf edecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 08:35 | Son Güncelleme

Hayvanlarda keşfedilen bir koronavirüs mutasyonuna insanlarda da rastlandığını tespit eden Danimarka ülkedeki 17 milyon vizonun tamamının itlaf edilmesi kararını aldı.

Danimarka ülkedeki tüm vizonları itlaf edecek!

Hayvanlarda keşfedilen bir koronavirüs mutasyonuna insanlarda da rastlandığını tespit eden Danimarka ülkedeki 17 milyon vizonun tamamının itlaf edilmesi kararını aldı.

Hollanda Başbakanı Mette Frederiksen dün yaptığı açıklamada, hem vizon hem de insanlarda rastlanılan koronavirüs tipinin antikorlara karşı daha az duyarlı olduğunu, bu nedenle ileride keşfedilecek aşılara karşı daha dayanıklı olabileceğini ifade
etti.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ülkenin enfeksiyon hastalıkları laboratuarı Serum Institute'ta yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü ve
Avrupa salgın hastalık kurumu ile paylaştı.

Bir gelincik türü olan vizon kürkü için yetiştiriliyor. Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka'da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde koronavirüs salgınlarına rastlanıyordu.

Danimarkalı yetkililer çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış virüsün 12 insanda tespit edildiğini bildirdi.

Danimarka'nın Aarhus üniversitesinde hayvan hastalıkları uzmanı Shristian Sonne, hayvanların itlaf edilmesinin makul bir karar olduğunu ve ileride kontrol altına alınması daha zor salgınları önleyebileceğini söyledi.

Geçen hafta hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini bildiren bir makale yayımlayan Sonne, "Çin, Danimarka ve Polonya vizon üretimi yasağını derhal benimsemeli ve tamamen yasaklamalıdırlar" dedi.


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