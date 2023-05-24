'Danışıklı dövüş' yorumuna Oğan'dan yanıt gecikmedi! Gazeteci Nagehan Alçı'nın paylaşımına böyle yanıt verdi: 'Fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi'

Dağılan ATA İttifakı'nın liderleri Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın 2. turda destekleyecekleri aday konusunda farklı yol izlemesi gündem oldu. Liderlerin açıklamalarının 28 Mayıs'taki seçim sonuçlarına nasıl etki edeceği merak edilirken gazeteci Nagehan Alçı dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"ARALARINDA BİLİNÇLİ ROL PAYLAŞIMI YAPIYORLAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nagehan Alçı, "Özdağ ve Oğan'ın danışıklı dövüş yaptığı" düşüncesini ifade etti. Alçı paylaşımında "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, yüzde 95 insanı kilitliyorlar" ifadelerine yer verdi.

"BUNDAN NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?"

Nagehan Alçı'nın bu mesajına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi. Alçı'nın paylaşımını alıntılayan Oğan, "Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen" ifadeleriyle başladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!"

