Danıştay'dan 'kamera kaydı' kararı! Emniyetin 'görüntü genelgesi'ne yargı 'dur' dedi

Danıştay 10. Dairesi, polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verilmişti.

CHP, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal alanda ses ve görüntü alımının yasaklanmasına dair genelgesini, 'Anayasa ile getirilen haklar genelge ile kısıtlanamaz' gerekçesiyle Danıştay'a götürmüştü.



