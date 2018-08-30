Darbe girişimi gecesi yüzbaşının telefonuyla talimat vermiş

"Bunun üzerine öğretmenlerin (imamların), öğrencileri (askeri personeli) aradıkları, bu aramaları da Tokgöz'ün öğrencisi olan yüzbaşı Alemdar'ın telefonuyla yaptıkları tespit edilmiştir. Darbe girişiminin olduğu gece terör örgütünün bu faaliyetinin tespit edilmesi üzerine, gerek aranan kişilerin numaranın tanıdık olması nedeniyle açmaları, gerekse de daha sonra askeri bir personel tarafından başka bir askeri personelin aranmasının olağan karşılanabileceği ve bu şekilde aramanın amacının sorgulanmayacağı öngörülmüştür. Darbe girişimi gecesi Alemdar'ın telefonundan tamamı askeri personel olan örgüt üyeleri aranıp, sıkıyönetimin başladığı ve bunun FETÖ tarafından yapıldığı kaydedilerek, gerekenleri yapmaları yönünde talimat verildiği açıktır."

- ByLock kullandığı tespit edildi

Gerekçeli kararda, darbeyle ilgili hiçbir eylem ve davranışının olmadığını, tanık beyanları dışında dosyada bir delil bulunmadığını ve bu beyanların çelişkili olduğunu savunan sanık Tokgöz'ün, örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock programını kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Kararda, Tokgöz'e ait Bank Asya hesabının yoğun bir şekilde kullanıldığının ve sanık ile FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında "yakalama" kararı bulunan A.T. arasında sık ve düzenli aktarım olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın üzerinden çıkan dijital materyallerde de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait birçok kitap, görsel ve videonun yanı sıra örgütün kapatılan kurumlarından gelen mesajların bulunduğu belirtildi.

- "Örgüt üyesi olduğu sonucuna varıldı"

Gerekçeli kararda, darbe girişimi gecesi askeri personelden sorumlu mahrem imamlarla hareket ederek, örgüt evinde bulunması, ByLock kullanması ve Bank Asya hesabını yoğun olarak kullanması dikkate alınan sanık Tokgöz'ün, suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği ve FETÖ/PDY üyesi olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.

Dönemin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi bölümünde görev yapan sanık Dr. Öğr. Üyesi Orhan Tokgöz, tutuklu yargılandığı davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu"na yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

