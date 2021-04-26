Darp edilip yakılmak istendi! İmdadına polisler yetişti

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla sorunlar yaşayan H.Y. (26) gidecek yeri olmadığı için arkadaşı Remziye B.’nin (28) evine sığındı. Ancak arkadaşının eşi Vural B. (36) uyuşturucu bağımlısı olduğu için eşini darp etmeye başladı. H.Y. hem uyuşturucu kullanılmasına hem de arkadaşının darp edilmesine karşı çıkınca Vural B. tarafından o da darp edildi. Vural B. genç kadının yüzüne demir parçası ile vurarak yaraladı. Daha sonrada Vural B., H.Y.’yi bir odaya koyup kapıyı da üzerine kilitleyerek alıkoydu. Bu arada Vural B.’nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı. Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y.’yi kendisini suçladıkları için darp edip bir odaya koyup kapıyı ateşe verdi. Yanma tehlikesi geçiren iki kadın kendi imkanlarıyla kurtuldu. Vural B. daha sonra da H.Y.’yi yine bir odaya koyup üzerine kapıyı kilitledi.

KADES'İ İNDİRİP KURTULDU

Yaşadıklarından bıkan ve çok korkan H.Y. nasıl kurtulacağını düşünürken 112’yi aramak istedi ancak sesinin duyulmasından korkunca aklına telefonuna KADES programını kurmak geldi. KADES’i kuran H.Y. hemen butona basarak yardım istedi. KADES’ten ihbar gelince Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ancak KADES’ten gelen sinyalde H.Y. adresinde olmadığı için önce bir türlü bulunamadı. Buna rağmen polis H.Y. ile mail üzerinden ve ikinci şahıslar üzerinden konuşup alıkonulduğu adresini belirledi.