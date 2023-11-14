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Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

14.11.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Düzenlenen ‘Kafes’ Operasyonları kapsamında, liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı ve ‘Sarallar’ grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes operasyonları kapsamında Sarallar Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve “Sarallar” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüpheli şahıs Yakalandı

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik #İstanbul ve #İzmir’de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.

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Suç örgütünün:

İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,
Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri,
Yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,
Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,
Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,
Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,
Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,
Sarıyer ve Beyoğlu’nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

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Ali Yerlikaya
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