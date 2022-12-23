Darülaceze hemşiresi ölümden birkaç saat önce yaşananları teker teker açıkladı! Her şey böyle başlıyor...

Ölüm yediden yetmişe herkesin gerildiği ve merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bir bakımevi hemşiresi, birçok kişinin en korktuğu şeyin ölüm olduğunu belirterek ölümden neden korkmamanız gerektiğini paylaştı. TikTok'tan yayınladığı video kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İLK OLARAK NORMALDEN DAHA FAZLA UYUYORLAR

TikTok hemşiresi Julie McFadden , 'binlerce ölüme' tanık olduğunu ve öğrendiği ana şeyleri tam olarak saptadığını söyledi. İnsanların bilmesi gereken ilk şeyin, yaşam sonu bakımı söz konusu olduğunda insanların normalden çok daha fazla uyumaya başladığını söyledi. "Günde 18 ila 20 saat gibi."

YARISINDAN FAZLASI ÖLÜLERİ GÖRÜYOR

"Neredeyse herkes yiyecek ve suyu azaltmaya başlayacak ve birkaç saatten birkaç güne kadar olan aktif ölüm aşamasında, yiyecek veya su alamayacaklar. Yarısından fazlasının ölü akrabalar, ölü sevgililer, ölü evcil hayvanlar görmeye başladığını söyleyebilirim." Bunun onlar için korkutucu olmadığını ve aslında rahatlatıcı olduğunu ekledi.

SOLUNUMLARINDA VE CİLTLERİNDE DEĞİŞİMLER GÖRÜLÜYOR

Hemşire Julie, hastaların yaklaşık üçte birinin de 'ralli veya dalgalanma' yaşayacağını söyledi. "Ölmeden önce burada bir enerji dalgalanması yaşıyorlar. "Aktif olarak ölme aşamasında, hastaların solunumunda değişiklikler, cilt renginde değişiklikler ve sıcaklıkta değişiklikler olacaktır. Genellikle ağızları açık ve gözleri açık oluyor ama göz teması kurmuyorlar" diye ekledi.

VÜCUT KENDİNİ ÖLMEYE HAZIRLIYOR

Çoğu insan hayatın sonu sürecinden korkacak olsa da, hemşire Julie bunun aslında çok doğal ve çok huzurlu olduğunu söyledi. Bunları öğrendikten sonra kendinizi rahat hissedebileceğinizi sözlerine ekledi ve vücudun 'biyolojik olarak ölmeye ve kendimize bakmaya programlanmış' olduğunu söyledi.

