Datça Belediyesi NFT akımına katıldı: Sevgililer Günü tweet'i satışa çıktı!

NFT (Değiştirilemez Token) akımı gün geçtikçe daha çok kişinin dikkatini çekiyor. Son olarak Bensu Soral ve Tarık Tolunay gibi Türk isimler ilk NFT eserlerini satışa sundu. Bir de işin tweet boyutu var. Bu boyutta ise Jack Dorsey tarafından atılan ve Twitter'ın ilk tweet'i olma özelliğini taşıyan tweet, 2.9 milyon dolar karşılığında bir Türk'e geçti. Şimdi ise sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan Datça Belediyesi NFT'ye el attı.

DATÇA BELEDİYESİ NFT TWEET'İNİ SATIŞA SUNDU

Datça Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Şubat Sevgililer Günü için atılan tweet'in NFT olarak satışa sunulduğunu açıkladı. Tweet'in 24 saatin sonunda en yüksek teklifi veren kişiye ait olacağını söyleyen hesap, elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Bu tweetimizi NFT olarak satışa çıkardık, 24 saatin sonunda en yüksek fiyatı verenin olacaktır. Tweetin geliri ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacaktır. https://t.co/zm6dUhlQVI @cent — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) March 23, 2021

EN YÜKSEK TEKLİF 6.000 DOLAR

Datça Belediyesi'nin NFT olarak satışa sunulan tweet'ine birçok kez teklif sunuldu. Şu ana dek gelen en yüksek teklif ise 6.000 dolar oldu. Satış süresi sona erene kadar teklifin yükselmesi ihtimal dahilinde.

