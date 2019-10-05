HABER

Datça'da 28 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 04.10'da, lastik botta kaçak göçmen grubu bulunduğunu tespit etti. Durdurulan lastik botta 20'si Suriye, 7'si Filistin, 1'i Fas uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
21'i erkek, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Datça'da 28 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Yaptığı hareket az daha canından ediyorduYaptığı hareket az daha canından ediyordu
Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladıAlkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.