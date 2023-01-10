Davayı kaybetti: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısı ile sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle tazminat davası açıldığını belirtti.

50 BİN LİRALIK DAVAYI ERDOĞAN KAZANDI

Aydın açıklamasında, davayı karara bağlayan Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Kılıçdaroğlu'nu 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisine yer verdi.

DAVANIN NEDENİ

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki grup toplantısında şunları söylemişti: “Şehir hastaneleri nedir diye defalarca söyledim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü… 9 milyar lira devletin kasasından çıkıyor. Osman Gazi Köprüsü, Hazine garantisi 15 milyar dolar. Zafer Havalimanı… Bunlarda iman da yok. Bu paralar sadece ‘beşli çete’ye gitmiyor. Önünüzdeki seçimlerde hala ben AK Parti’ye ben MHP’ye oy vereceğim diyorsanız bu soygunun tarafı olursunuz. Beşli çetenin hamisi ve pazarlayıcısı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

