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  4. David Cameron şoför koltuğuna oturdu, Ukrayna'ya yardım için yola çıktı

David Cameron şoför koltuğuna oturdu, Ukrayna'ya yardım için yola çıktı

19.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başlattığı saldırılar sonrası zor günler geçiren Ukrayna'ya yardımlar sürerken, İngiltere'nin eski başbakanı da elini taşın altına koydu. Dün yaptığı açıklamada, Polonya'ya gidecek yardım kamyonunu kendisinin kullanacağını açıklayan David Cameron, bugün ise şoför koltuğundan paylaşım yaptı.

David Cameron şoför koltuğuna oturdu, Ukrayna'ya yardım için yola çıktı

İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron, bağışlarla toplanan yiyecek ve insani yardım yüklü kamyonla İngiltere’den yola çıktı.

Kamyonu, Polonya’daki mültecilerin bulunduğu Kızılhaç merkezine kadar kendisinin kullanacağını belirten Cameron dünkü açıklamasında “Şu anda Kızıl Haç'a teslimatımızı yapmak için iki Chippy Larder meslektaşımla Polonya'ya gidiyorum. Uzun bir yolculuk olacak, ama yol boyunca sizi bilgilendirmeye devam edeceğim” dedi.

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"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Yardım kamyonunda yiyecek, ilk yardım malzemesi, taze meyve ve sebze, hijyen ürünleri, bebek bezi ve kışlık kıyafetler gibi ürünler olduğunu belirten Cameron bugünkü en son güncel açıklamasında “Bu sabah çok erken bir başlangıç daha... Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya'ya gidiyoruz. Az sonra…” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
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