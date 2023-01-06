Davutoğlu canlı yayında "Kesinlikle" diyerek duyurdu! Tartışmalara son noktayı koydu: Cumhurbaşkanı bir anlamda ilk olacak

Altılı masada adaylık tartışmaları bir yandan tek aday-çoklu aday ekseninde sürerken öte yandan isimler konuşulmaya devam ediyor. Tartışmalarda Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıkarken dünkü toplantının ardından Davutoğlu'ndan masadan tek aday çıkacağı yönünde net ifadeler geldi.

"CHP'NİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU MUHAFAZAKAR KESİMİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETECEK"

Davutoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında dünkü toplantıda masaya yatırılanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi lideri, iktidara gelmeleri durumunda alınacak tüm kararlarda 6 genel başkanın imzası olacağını şu sözlerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler.

Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi."

"CUMHURBAŞKANI BİR ANLAMDA İLK OLACAK"

Davutoğlu ayrıca tek aday-çoklu aday tartışmalarına da son verecek nitelikte bir açıklamaya imza attı. Masanın tek aday çıkaracağını Davutoğlu şu sözlerle vurguladı:

"Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak."

"ŞU ANDAN İTİBAREN VAKTİ GELDİ"

Davutoğlu'nun değindiği bir diğer önemli nokta da altılı masada adaylık konuşmalarının başlaması oldu. Toplantıda konunun gündeme geldiğini belirten Davutoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı kim olursa olsun oyunun kurallarını koyduk. Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk. Hiç isim gündeme gelmedi ama istişare süreci başladı. Cumhurbaşkanı adayıyla Meclis'te nasıl bir ittifak sistemiyle gideceğimizin eş zamanlı konuşulması lazım. Bu sefer cumhurbaşkanlığını kazanır ama Meclis'i kazanamazsanız o zaman cumhurbaşkanına bu dünyayı dar ederler AKP ve MHP. İnşallah ikisini de kazanacağız."