HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Altılı masada adaylık düğümü çözülüyor! 'Toplantıda 2 liderden destek geldi' iddiası: "Meral hanım ise..."

Altılı masada adaylık düğümü çözülüyor! 'Toplantıda 2 liderden destek geldi' iddiası: "Meral hanım ise..."

06.01.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masa bugüne kadarki en uzun toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına yeni bir boyut kattı. Masadan isimler artık adaylık konusunun gündemlerine gelmeye başlayacağını söylerken dünkü toplantıyla ilgili önemli bir kulis bilgisi paylaşıldı. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda adaylığını ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'na 2 liderden destek geldi.

Altılı masada adaylık düğümü çözülüyor! 'Toplantıda 2 liderden destek geldi' iddiası: "Meral hanım ise..."

Dün 10. kez bir araya gelerek hükümet sistemi çalışmalarını tamamlama aşamasına getiren altılı masayla ilgili en çok merak edilenlerden biri de adayın kim olacağı. Adayın ocak sonunda görüşülmeye başlanıp şubatın ilk yarısında açıklanacağı dile getirilirken dünkü toplantıda adaylık açısından önemli bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

AA-20230105-29916487-29916485-ALTILI_MASANIN_10UNCU_TOPLANTISI

2 LİDER DESTEK VERDİ

CHP kurmayları masaya partinin adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun önerileceğini ifade ediyordu. Akşener'in destek verip vermeyeceği tartışılırken dünkü toplantıda yaşandığı öne sürülenlere göre Kılıçdaroğlu'na masadan destek de geldi.

"EN AÇIK TAVRI TEMEL BEY ALMIŞ"

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında CHP'den önemli bir isimle konuşarak altılı masadan bilgi almaya çalıştığının söyledi ve şunları aktardı:

  • Kemal bey iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş. Gültekin Uysal ve Temel bey Kemal beyin adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel beyin aldığı söyleniyor.

AA-20230105-29916487-29916486-ALTILI_MASANIN_10UNCU_TOPLANTISI

"GENEL EĞİLİM KEMAL BEYİN ADAYLIĞINA DÖNDÜ"

  • Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal beyin cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili ise Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu:

  • Meral hanım o konuda artık çok fazla diretmez. Meral hanımın inadı altılı masaya zarar veriyordu. Meral hanım da bunu gördü, altılı masaya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek.
Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi! Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu arasında görüşme!
Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konulduBakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme! Ormana kaçmaya çalışırken yakalandı

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

Altılı masanın en uzun toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.