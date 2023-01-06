Altılı masada adaylık düğümü çözülüyor! 'Toplantıda 2 liderden destek geldi' iddiası: "Meral hanım ise..."

Dün 10. kez bir araya gelerek hükümet sistemi çalışmalarını tamamlama aşamasına getiren altılı masayla ilgili en çok merak edilenlerden biri de adayın kim olacağı. Adayın ocak sonunda görüşülmeye başlanıp şubatın ilk yarısında açıklanacağı dile getirilirken dünkü toplantıda adaylık açısından önemli bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

2 LİDER DESTEK VERDİ

CHP kurmayları masaya partinin adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun önerileceğini ifade ediyordu. Akşener'in destek verip vermeyeceği tartışılırken dünkü toplantıda yaşandığı öne sürülenlere göre Kılıçdaroğlu'na masadan destek de geldi.

"EN AÇIK TAVRI TEMEL BEY ALMIŞ"

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, tv100 canlı yayınında CHP'den önemli bir isimle konuşarak altılı masadan bilgi almaya çalıştığının söyledi ve şunları aktardı:

Kemal bey iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş. Gültekin Uysal ve Temel bey Kemal beyin adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel beyin aldığı söyleniyor.

"GENEL EĞİLİM KEMAL BEYİN ADAYLIĞINA DÖNDÜ"

Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal beyin cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na desteğiyle ilgili ise Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu: