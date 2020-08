Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Biden'ın densizliğine Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı

"CUMHURBAŞKANI, BU DENSİZLİK KARŞISINDA SESSİZ KALMAMALI"

"Ama milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi anlıyor ve her şeyi bir tarafa not ediyor, yanılmaz hafızasında kayda alıyor" diyen Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dört yıl boyunca bu iktidarın demokrasiden, hukuk devletinden, şeffaflıktan, denetimden ve liyakatten uzaklaşmasıyla bu kriz adeta 'ben geliyorum' diye bağırarak gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte ekonomik, siyasi ve hatta toplumsal bir kriz kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte alın size dış mihrak, böyle düşman dostlar başına. ABD eski Başkan yardımcısı, şimdi de başkanlık adayı Joe Biden’ın, sekiz ay önce söylediği, ne hikmetse dün birden keşfedilen sözlerini duydunuz değil mi? Onca yıl en üst düzey görevler yaptı, yıllarca Türkiye’ye defalarca geldi , herkesle görüştü. Türkiye’ye dair analiz düzeyindeki densizliğe bakar mısınız? Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye’de bir Allah’ın kulu ciddiye almaz. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı, Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun, biz meşru yönetimin yanındayız. Biden’a da cevap vereceklerse, bu yönetimin de yanında olmaya hazırız. Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez."