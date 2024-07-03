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Dayak yedi, haberi yapan gazetecilere saldırdı! Kameraman ve kadın muhabire sokak ortasında darp

03.07.2024 14:25
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İstanbul'da yaşanan bir kavgayı haberleştirmek isteyen gazetecilere saldırı gerçekleşti. Olayın yaşandığı bölgede, söz konusu yaşananlarla ilgili haberi anons etmek isteyen muhabir Oya Nur Kaya ve kameramanı görünce adeta deliye dönen adam gazetecileri darp ederek mikrofon ve kamerayı kırdı.

Dayak yedi, haberi yapan gazetecilere saldırdı! Kameraman ve kadın muhabire sokak ortasında darp

Olay İstanbul'un Esenler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Show Haber ekibi Esenler'de yaşanan kavgayı haber yapmak için söz konusu bölgeye gitti.

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Ancak haber ekibi çekimini tamamladıktan sonra tam ayrılmak üzereyken beklenmedik saldırı olayı gerçekleşti. Kavganın mağduru olan H.B. bir anda tehidt ve küfürlerle muhabir Oya Nur Kaya ve kameramana saldırdı.

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Kadın muhabire vuran ve ardından kameramana saldıran şahıs bununla yetinmeyerek üstüne kamera ve mikrofonu da paramparça etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Show haber ekibinin şikayetçi olması üzerine saldırgan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Kaya, "Ne yazık ki haber takibi yaparken kameramanımla saldırıya uğradık. Darbedildik, kameramız kırıldı. O saldırgandan şikayetçi olduk. Şu anda gözaltında. Sonuna kadar da takipçisi" ifadelerine yer verdi.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Gazeteci saldırı
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