Dayının yeğenlerini vurma anı güvenlik kamerasında (2-VURULMA ANLARI KAMERADA)

TUTUKLANDI \n\u0130zmit'te, barda tabancas\u0131n\u0131 ate\u015fleyerek, 1 ye\u011feninin \u00f6l\u00fcm\u00fcne, 2 ye\u011feninin de yaralanmas\u0131na neden olan Sinan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNERCinsiyet de\u011fi\u015ftirip kad\u0131n olmu\u015ftu, zorlan\u0131nca yeniden erkek oldu! \u0130\u015fte son haliD\u00fc\u011f\u00fcnde gelin ve damat yak\u0131nlar\u0131n\u0131n 'En \u00e7ok siz dans ettiniz' kavgas\u0131\u0130stanbul\u2019da kar alt\u0131nda \u201cdrift\u201d yapan magandalara rekor ceza
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