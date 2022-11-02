DEAŞ, yasak aşk, Şişli üçgeni! Karısıyla kaçan arkadaşını trafikte yakalayıp öldürdü

Olay, İstanbul Şişli'de meydana geldi. Pazartesi gecesi Muhammet Tek'in kaçırdığı öne sürülen kadınla içinde bulunduğu aracın önü 3 kişi tarafından kesildi. Terör örgütü DAEŞ’in finansörü E.K., evden kaçan eşiyle aşk yaşadığını iddia ettiği arkadaşını Muhammed Tek'i aynı araçta görünce kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Polis olayda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Muhammed Tek

EŞİNİ ÖLDÜRMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İstanbul’da önceki gece işlenen cinayetin sırrı çözüldü.Hakkında DAEŞ terör örgütüne finansörlük yaptığı gerekçesiyle arama kaydı bulunan E.K., evden kaçan eşini örgüt mensuplarından Muhammet Tek ile aynı araç içerisinde görünce önünü kesip kurşun yağdırdı. DAEŞ terör örgütüne yardım ve üyelikten iki ayrı kaydı bulunan Tek hayatını kaybederken, E.K. kaçtığı Sultanbeyli’deki bir evde eşini öldürmek üzereyken yakalandı.

Katil zanlısı E.K.

Olay sonrası harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, öldürülen Muhammet Tek’in evli bir demir ustası, kaçırılan kadının ise eşini terk edip evinden kaçan 20 yaşındaki B.K. olduğunu tespit etti.

BİR SÜRE TAKİP ETMİŞ

Milliyet'ten Fırat Zengin'in haberine göre Araştırmayı derinleştiren polis olayın detaylarına da ulaştı. Cinayeti işleyen ve B.K.'yı kaçıran kişinin kocası E.K. (26) olduğunu, küçük yaşta dini nikahla evlenen çiftin reşit olunca resmi nikah kıydıklarını ancak B.K.'nin resmi nikahtan bir süre sonra kayıplara karıştığını tespit etti. Eşinin, arkadaşı ve aile dostu Muhammet Tek’in yanında olduğunu öğrenen E.K.'nın, bir süre takip ettikten sonra önceki gece aynı araç içerisinde oldukları anda önlerini kesip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

DAKİKALAR KALA POLİS KADINI KURTARDI

Cinayet sonrası Sultanbeyli’de bir evde saklandığı tespit edilen E.K., eşi B.K.’yı öldürmesine dakikalar kala polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Genç kadının kurtarıldığı operasyon sonrası Kaya’nın üç akrabasının daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DAEŞ’in İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı, arkadaşı olan katil zanlısı E.K.'nın ise yine DAEŞ finansörlüğünden hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

