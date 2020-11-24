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Dedektör köpek “Vadi" uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

24.11.2020 08:19 | Son Güncelleme:
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Dedektör köpek “Vadi" uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla 33 kilo toz esrar, bir kilo eroin, bir adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL para ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek 'Vadi' de destek verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M.A.'nın ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu kişileri belirledi.

JANDARMA ADIM ADIM TAKİP ETTİ

M.A isimli şüpheli, Esenyurt'ta bulunan ikamet adresini istihbarı çalışma ve fiziki takip ile mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi.

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VADİ ZULALANMIŞ UYUŞTURUCUYU BULDU

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek 'Vadi' de destek verdi. Vadi'nin tepki verdiği dolap ile yatak bazasının altında bulunan poşet içerisine paket paket zulalanmış vaziyette 33 kilo toz esrar,1 kilo eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL para ile uyuşturucu satıcısı M.A.'nın kimlerle alış veriş yaptığını gösteren çetele defteri ele geçirildi. Jandarma ekipleri M.A. ve S.K. isimli şüphelileri yakaladı.

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Jandarma ekipleri defterden elde edilen bilgiler doğrultusunda sokaklarda uyuşturucu satan birçok şüphelinin yakalanmasına yönelik derinlemesine çalışma başlattı. M.A. ve S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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