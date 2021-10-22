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  4. "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek dolandırmak istediler

"Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek dolandırmak istediler

22.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde “Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

"Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek dolandırmak istediler

Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A. (52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin "Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi. Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi.

SAHTE ALTINLARLA YAKALANDILAR

Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı. Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Manisa
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