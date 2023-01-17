Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız kahroldu! Yakınları sakinleştirmeye çalıştı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Arslan'a (84) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI TESKİN ETTİ

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları eve geldi. Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti. Babasıyla aynı evde yaşayan ve oldukça üzgün görünen Yaşar Arslan'ı da polis sakinleştirdi.

Yaşlı adamın cenazesi, savcı incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

