HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız kahroldu! Yakınları sakinleştirmeye çalıştı

Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız kahroldu! Yakınları sakinleştirmeye çalıştı

17.01.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya’da meydana geldi. 84 yaşındaki İsmet Arslan' yakınları ulaşamayınca ekiplere haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı oğluyla beraber yaşadığı evde ölü olarak buldu. Yaşlı adamın ölüm haberini alan oğlu ve torunu ise gözyaşlarına boğuldu.

Dedesinin öldüğü haberini alan genç kız kahroldu! Yakınları sakinleştirmeye çalıştı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Arslan'a (84) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI TESKİN ETTİ

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları eve geldi. Yaşlı adamın yakınlarının son derece üzgün olduğu görülürken, torunu olan genç kız uzun süre ağladı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, annesi ve yakınları teskin etti. Babasıyla aynı evde yaşayan ve oldukça üzgün görünen Yaşar Arslan'ı da polis sakinleştirdi.

AW805973_10

Yaşlı adamın cenazesi, savcı incelemesi ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi! 50 bin TL'lik sipariş verdi, ürünleri aldı ama...Böylesi görülmedi! 50 bin TL'lik sipariş verdi, ürünleri aldı ama...
Bayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdiBayraktar "Yüzde 100" diyerek açıkladı! 'Devlet desteği' iddialarına yanıt verdi
Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesiTüreci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi
Anahtar Kelimeler:
antalya baba dede ölüm torun

En Çok Okunan Haberler

Herkes İstanbul'u merak ediyordu! 50 ile uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

Herkes İstanbul'u merak ediyordu! 50 ile uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

Sosyal medyadaki bu paylaşım gündem oldu! Birçok marka indirime gitti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!

AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı!

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı!

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.