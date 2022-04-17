HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Defalarca taciz etti, kendini böyle savundu: 'Yanlışlıkla oldu'

Defalarca taciz etti, kendini böyle savundu: 'Yanlışlıkla oldu'

17.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Avcılar semtinde bir kadını üst üste elle taciz eden kişi yakalandı. Şüpheli kendini elinin yanlışlıkla değdiğini söyleyerek savundu.

Defalarca taciz etti, kendini böyle savundu: 'Yanlışlıkla oldu'

Avcılar'da bir kişi Z. E. isimli kadını sokakta taciz etti. Tepki vermeyip markete giren kadın burada da aynı kişi tarafından takip edilerek yine taciz edildi. Z. E. tacizciye çantalı vurunca şüpheli kaçtı. Polis merkezinde ifade veren şüpheli 'elinin yanlışlıkla değdiğini' öne sürdü. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto4

Tahtakale Mahallesi'nde oturan Z.E. isimli kadın 6 Nisan'ta sokakta ablası ile yürüdüğü sırada iddiaya göre bir erkek kendisini elle tacizde bulundu. Kadın, bunun yanlışlıkla olabileceğini düşünerek tepki vermedi, yoluna devam ederek yakındaki bir markete girdi.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto2

Aynı kişi takip ettiği kadını raftaki bir ürüne baktığı sırada eliyle cinsel tacizde bulundu. Kadının kendisine çanta ile vurarak tepki göstermesi üzerine şüpheli hızla marketten çıktı.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto1

Kadının şikayeti üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelinin bindiği otomobilin plakası tespit edildi. Aracın Şakir G. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, Şehit Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri şüphelinin oturduğu eve gitti ancak kendisine ulaşılamadı. Telefon numarasından ulaşılan Şakir G. polis merkezine davet edildi.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto3

Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden şüpheli, kadına tacizde bulunmadığını, "Elinin yanlışlıkla kadına temas ettiğini" öne sürdü.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto5

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli, hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

avcilarda-kadini-taciz-ettigi-iddia-edilen-supheli-yakalandi_7314_dhaphoto6

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 çocuk annesi Caroline' Samsunlu erkek çıktı! Dolandırıcının dramı: Tam adamına çattı'2 çocuk annesi Caroline' Samsunlu erkek çıktı! Dolandırıcının dramı: Tam adamına çattı
Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildiBakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi
Rusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da varRusya'dan flaş hamle! Aralarında Boris Johnson da var
Anahtar Kelimeler:
taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İşte siyaset kulislerini karıştıracak 8 madde...

İlginizi Çekebilir

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Kendisini aldatan erkek arkadaşından öyle bir intikam aldı ki!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Çivili çubukla defalarca vurdu! Öyle bir ceza verdiler ki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.