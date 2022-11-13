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Define hayaliyle İstanbul'dan kalkıp o mahalleye geldi... Yaptığı hata canına mal oldu! Bir yalan böyle ortaya çıktı

13.11.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Define bulma hayaliyle İstanbul’dan Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Yeniköy Mahallesi’ne gelen bir grup kişi kaçak kazı sırasında faciayı yaşadı. Gruptan bir kişi, kayaların arasına gübre sıkıştırıp kayaları parçalamak isterken gübre miktarını ve bileşenlerini ayarlayamayınca gübre adeta C4 gibi patladı. Kayadan kopan parça sonucu ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Diğer kişiler ise turist olduklarını ve şahsın selfie çekerken düştüğünü söylerken yalan kısa sürede ortaya çıktı.

Define hayaliyle İstanbul'dan kalkıp o mahalleye geldi... Yaptığı hata canına mal oldu! Bir yalan böyle ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan define aramak için Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ne gelen Ö.İ. (39), R.K. (54), M.D. (51) ve O.G. (32) isimli şahıslar define bulmak hayaliyle bölgede izinsiz kazı yapmaya başladı. Ö.İ., kayaların arasına gübre sıkıştırıp kayaları parçalamak istedi. Ancak gübrenin miktarını ve birleşenlerinin dozunu ayarlayamayınca kayaların arasına sıkıştırdığı gübre C4 gibi patladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Parçalanan kayadan kopan bir parça Ö.İ.’nin başına isabet ederek ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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YALANLARI KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Olaydan sonra diğer şahıslar, kendilerini turist gibi tanıtıp gezi amaçlı o bölgede bulunduklarını ve hastanedeki arkadaşlarının ise selfie (özçekim) yaparken kayalıklardan yuvarlanarak yaralandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şahısların yalanını kısa sürede çözüp 4 kişinin İstanbul’dan Bursa’ya kaçak define aramak için geldiklerini belirledi. Olay yerinde yapılan araştırmada, 2 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 2 adet kürek bulunarak muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahısların "Kasten Öldürme ve 2363 Sayılı Kanuna Muhalefet (İzinsiz Kazı)" suçlarından adliyeye çıkarılacakları belirtildi. (İHA)

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patlama define Bursa Yenişehir

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