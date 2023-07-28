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'Değişim' diyen İmamoğlu'ndan yeni açıklama! 'Demokratik lider' ve 'cesaret' vurgusu dikkat çekti

28.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler sonrası CHP'de değişimin olması gerektiğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. "Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" diyen İmamoğlu, bir yazı kaleme aldı. Yazıda İmamoğlu'nun demokratik lider ve cesaret vurgusu dikkat çekti.

'Değişim' diyen İmamoğlu'ndan yeni açıklama! 'Demokratik lider' ve 'cesaret' vurgusu dikkat çekti

Seçim sonrası CHP'nin yol haritası merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' messajı vermişti. İmamoğlu son yaptığı açıklamada ise "Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" demişti.

CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken İmamoğlu konuyla ilgili olarak Gazete Oksijen için bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu'nun yazısındaki 'demokratik lider' ve 'cesaret' vurgusu ise dikkat çekti.

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"DEMOKRATİK LİDER PARTİZANLIK YAPMAZ"

İmamoğlu şunları ifade etti:

"Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir.

Aynı zamanda demokratik lider hesap veren, şeffaf, toplum tarafından izlenebilen, denetlenebilen bir kişi olmalıdır. Demokratik lider partisinin ilkelerine bağlı olur ama partizanlık yapmaz. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir.

CESARET MESAJI

Türkiye’nin toplumsal barışını hakkıyla tesis etmemizi engelleyen, yüzyılı aşan büyük meseleleri vardır. Ülkemizin farklı düzeylerde yönetimine talip olan siyasal liderlerin öncelikle kendini dışlanmış hisseden vatandaşlarımızın ve toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek için cesaretle hareket etmeleri bugün bir zorunluluktur. Demokratik liderlik başta Kürt ve Alevi sorunu olmak üzere ülkenin açık yaralarını iyileştirmek için gerekli zemini titizlikle inşa eder. Risk almaktan kaçınmaz. Ülkemizin birlikteliğini güçlendirecek çözümler için cesur ve kararlı bir irade ortaya koyar. Bu irade Türkiye’nin köklü dönüşümü için kaçınılmaz bir yükümlülüktür."

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Ekrem İmamoğlu CHP ibb

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