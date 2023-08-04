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Dehşet anları! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ortasında camdan sarkıp...

04.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil sürücü ile servis minibüsü şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobilin sağ koltuğunda oturan kişi camdan sarkarak servis minibüsünün şoförüne vurmaya çalıştı. Köprüde yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçiş istikametinde yaşanan olay, başka bir sürünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Görüntülerde, sağ şeritten en sol şeride geçen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp önüne aldığı minibüse selektör yakarak yanaştığı görülüyor. Ardından otomobilin yolcu kısmındaki kişi camdan sarkarak minibüs şoförüne vurmaya çalışıyor. Bir süre sonra minibüs sürücüsü hızını yavaşlatıp en sağ şeride geçiyor.

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Servis minibüsünün sakin tavrı, olası bir facianın önüne geçti. (DHA)

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