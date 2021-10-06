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  4. Dehşet anları! Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Dehşet anları! Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

06.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde mahkeme kararıyla devlet korumasına alınan kızını almaya gelen polislere direnen N.T., 4 çocuğuyla birlikte kapıyı üzerlerine kilitleyip, evi ateşe verdi. Anne ve çocukları, ekipler tarafından kurtarıldı.

Dehşet anları! Kızını almaya gelen polislere direnip evi ateşe verdi

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Kasapoğlu Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Mahkeme, H.T. ile N.T. çiftinin 18 yaşından küçük kızlarının devlet korumasına alınmasına karar verdi.

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EVİ ATEŞE VERDİ

Kararın gerekçesi açıklanmazken, polis ekipleri sosyal hizmetler görevlileri ile birlikte çocuğu almak için ailenin evine geldi. Baba H.T. kızını vermemek için bahçede polise direndi. Bu sırada eşi N.T. ise 4 çocuğu ile birlikte kendini eve kilitledi. Ekipler içeri girmeye çalışınca N.T., evi ateşe verdi. Alevler büyürken, eve giren ekipler, anne ve çocuklarını dışarı çıkardı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Çağrılan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Yangında 3 muhabbet kuşu öldü.

Anne ile baba gözaltına alınırken, devlet korumasına alınan kız çocuğu yurda götürüldü, 3 kardeşi ise komşularına bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın polis Alanya
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