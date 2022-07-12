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  4. Dehşet! Araç sürüye daldı, hamile koyunun karnından kuzu dışarı fırladı

Dehşet! Araç sürüye daldı, hamile koyunun karnından kuzu dışarı fırladı

12.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef oldu. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçerken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Dehşet! Araç sürüye daldı, hamile koyunun karnından kuzu dışarı fırladı

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin’den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu.

KOYUNUN KARNINDAN KUZU FIRLADI

Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı. 19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

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Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.’nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.’nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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