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  4. Dehşet saçmıştı! Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısının cezası belli oldu

Dehşet saçmıştı! Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısının cezası belli oldu

09.02.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2020 yılında yaşanan kanlı olayda eski Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini katletmişti. Miras anlaşmazlığı yüzünden annesi Afiyet İkbal Polat (66) ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Tolga Polat (45) ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dehşet saçmıştı! Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısının cezası belli oldu

Adana'da, arazi anlaşmazlığı ile başlayıp vahşetle biten olayda, vali yardımcısının cezası belli oldu.

Olay, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli coğrafya öğretmeni Şeref Polat'ın (67) bankadaki 1 milyon TL'si ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak dönemin Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile arası bozuldu. Şeref Polat para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istedi. Bunun üzerine Afiyet İkbal ile avukat oğlu, Şeref Polat’ın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi Şeref Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.

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ANNESİNE VE KARDEŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından 6'ncı kattaki daireye çıkan Polat, burada da kendisini banyoya kilitleyen annesini vurdu. Polat, çifte cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tolga Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemenin bugün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Polat, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar edip sanığın ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ Polat'ı, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal Polat'ı öldürdüğünü anlattı. Savcı, sanığın, 'alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Tolga Polat ise olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Tolga Polat'ı kardeşine yönelik öldürme eylemi nedeniyle 'alt soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesine yönelik eylemi sebebiyle de 'üst soya karşı kasten öldürme suçundan' iyi hal indirimiyle 22,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

(DHA)

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cinayet Adana
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