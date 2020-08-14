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Dehşet veren olay! Çocukları uyurken evini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde alkollü bir kişi, çocukları uyduğu sırada evini ateşe verdi. Şahıs daha sonra geri dönüp çocuklarını evden çıkarırken, ev küle döndü. Evini yakan şahsın eşi, yıllardır şiddet gördüğünü, eşinin bu şekilde ileride kendilerine zarar vereceğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Dehşet veren olay! Çocukları uyurken evini ateşe verdi

Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842. Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 17 yıldır evli olan ve eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşayan Turan A., 3 gün önce yine alkollü bir şekilde eve geldi. Eşiyle tartıştıktan sonra gelen telefonla dışarı çıktı. Daha sonra eşi Nurten A. da 2 çocuğu evde uyurken dışarı çıktı. Eve geri gelen Turan A., çocukları uyurken evi ateşe verdi. Turan A., daha sonra geri dönüp çocuklarını evden çıkarttı. Nurten A., eşinin evi yaktıktan sonra dışarı çıkıp ‘evi yaktım, evi yaktım’ diye bağırdığını söyledi. Kur’an-ı Kerim’in de içinde olduğu ev, külle döndü. Nurten A., yıllardır şiddet gördüğünü, eşinin bu şekilde ileride kendilerine zarar vereceğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

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ÇOCUKLARIM EVDEYKEN EVİ YAKIYOR”

5 çocuk annesi 36 yaşındaki Nurten A., 17 yıldır eşinin içip içip gelip çocuklarına sataştığını söyledi. Psikolojik baskı, şiddet, içeri girdiğinde çocuklarının mumya gibi durduklarını kaydeden kadın, “Büyük oğlum okul okuyor, diyor al onu çalıştır. Niye çalıştırmıyorsun, okula gönderiyorsun. Bunları yapan Turan Açıkgöz’dür, eşim olur. En son eve geldi, içkiliydi tekrar. Büyük kızıma dedi ki, ‘ben seni vurduğumda sen sesini çıkartma. Ben senin babanım.’ O anda telefonu çaldı gitti. Dedi, ‘10 dakika sonra geliyorum.’ O esnada benle büyük kızım dışarı çıktık. Bu içeri giriyor evi ateşe veriyor. Alıyor iki çocuğu da dışarı çıkıyor, ‘ben evi yaktım, ben evi yaktım’ diye bağırıyor. Çocuklarım evdeyken evi yakıyor. Sonra çocukların kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Kur’an-ı Kerim de çalışma masasındaydı. Benle kızım sürekli Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Onları da yaktı. Evde bir şey bırakmadı ki. Devletten bana yardım etmesini bekliyorum. Devlet bana sahip çıksın. İllaki birinin ölmesi mi lazım. Bunu yapan yarın başka bir şeyde yapacak bize. Şuanda annem gülde kalıyorum. Evim barkımı yaktı, annem güle sığındım. Böyle 5 çocuğumla sokaklarda kaldım. Devlet bana yardım etsin. Ben evin yanmasına değil, Kur’an’ın yanmasına üzülüyorum. Evi 3 gün önce yaktı” dedi.

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Olayla ilgili polis, inceleme başlattığı öğrenildi.

İHA

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