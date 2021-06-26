HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren anlar! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar

Dehşete düşüren anlar! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar

26.06.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, otomobille gelen kişilerin akraba 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesi’ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı.

8e072e05418119301ab3b8ef2d8e86de

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması yer aldı.

dd0f0759e669c3e0f4a0364b4471ce1d

Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

9c3df1caa83bc8d3ba362c255a881e9c

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNERNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdüNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü
Dehşete düşüren olay! Zorla hap içirip bıçakla yaraladıDehşete düşüren olay! Zorla hap içirip bıçakla yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.