Dehşete düşüren anlar! İnternetten canlı canlı satıyorlar

Çin'de "kapalı kutularda" canlı hayvan satışı yapılması tepki çekti. Canlı hayvanların eziyet çekecekleri şekilde kapalı kutulara koyularak internet üzerinden satılması tepki topladı.

HAYVANLAR YOLDA TELEF OLUYOR

Müşterinin e-ticaret platformu üzerinden verdiği sipariş sonrası ülkenin bir ucundan diğer ucuna plastik kargo kutuları içinde gönderilen ve bazen hayvanların yolda telef olmasına neden olan uygulama, ülkenin sosyal medya platformlarından Webio'da eleştirildi.

Kullanıcılardan biri söz konusu vakalarla alakalı olan satıcı, müşteri ve kargo firmalarının cezalandırılması gerektiği yorumunu yaparken birçok kullanıcı da olay nedeniyle öfke duyduklarını aktardı.

ÇİN POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI

Kargo kutularına konularak yüzlerce kilometre uzağa kapalı kutu içinde gönderilen hayvanların ticaretine yönelik artan tepkilerin ardından Çin polisi operasyon başlattı.

Ülkenin Çıngdu kentindeki operasyonda 160 kedi ve köpek yavrusu ele geçirilirken, kutulardaki bazı hayvan yavrularının ise telef olduğu tespit edildi.

Kargoları taşıyan ZTO Express şirketi de bu olaya karışan kargo tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığını, yetkililerle soruşturma konusunda iş birliği yapacaklarını belirterek halktan özür diledi.