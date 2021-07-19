Dehşete düşüren anlar! Makas atan sürücü bariyere çarptı

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul’dan Bursa istikametindeki şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.

Sürücü, önünde ilerleyen otomobili makas atarak geçmek istedi. Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, en sağ şeritte ilerlemekte olan kamyonun önünden bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Yalpalayan otobüs en sol şeritte dururken, yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü de yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.

(İHA)

