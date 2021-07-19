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  4. Dehşete düşüren anlar! Makas atan sürücü bariyere çarptı

Dehşete düşüren anlar! Makas atan sürücü bariyere çarptı

19.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan Bursa yönüne seyreden şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Makas atınca bariyerlere ve diğer araçlara çarpan otomobil hurdaya dönerken, otobandaki orta şeritte ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün dikkati büyük faciayı önledi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul’dan Bursa istikametindeki şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti.

Sürücü, önünde ilerleyen otomobili makas atarak geçmek istedi. Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, en sağ şeritte ilerlemekte olan kamyonun önünden bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Yalpalayan otobüs en sol şeritte dururken, yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü de yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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