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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Balon balığı, teneke kutuyu kraker gibi yedi

Dehşete düşüren görüntüler! Balon balığı, teneke kutuyu kraker gibi yedi

09.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir balıkçı, oltasına takılan balon balığını teneke kutuyla besledi, sonuç şoke etti. Zehri ve diş keskinliğiyle korku salan balon balığı, teneke içecek kutusunu kraker yer gibi yedi. Balon balığını tutan balıkçı o anları ‘Korkunç’ diye kayda aldı. Uzman isim de balon balığının Akdeniz’deki en keskin dişlere sahip balık türü olduğunu ve vatandaşların elleriyle kesinlikle balığın ağız kısmına temas etmemesi gerektiğini söyledi.

Dehşete düşüren görüntüler! Balon balığı, teneke kutuyu kraker gibi yedi

Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarına balık avına çıkan Savaş Dursun’un oltasına zehir ve diş keskinliğiyle korku salan yaklaşık yarım metrelik balon balığı takıldı. Eliyle tuttuğu balığın ağzına teneke içecek kutusunu tutan Dursun, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Balon balığı, keskin ve güçlü diş yapısıyla tenekeyi kraker yer gibi yedi. O anları kaydeden Dursun, ‘Korkunç’ diye nitelendirdiği olay hakkında, “İnanılmaz büyük bir balon balığı yakaladık. Bunu yakalarsanız asla ve asla parmağınızı ağzına sokmayın. Çok dikkatli olun” uyarısında bulundu.

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“BÜTÜNLEŞMİŞ ŞEKİLDE 4 ADET DİŞİ VAR”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu türün Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen en büyük tür olan mavi benekli balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) türü olduğunu bildirdi. Söz konusu türün riskli türlerden olduğunu kaydeden Gökoğlu, “Balıkçıların en çok ağlarına ve oltalarına zarar veren bir türdür. Balıkçılar bunu ağlarında yakalarsa bu balığa dikkat etmeleri gerekir, ellerine zarar verebilir. Bu balıkların diş yapısı adeta bir kerpeten gibidir. Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var” dedi.

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“AKDENİZ’DE BU KESKİNLİKTE DİŞLERİ OLAN BAŞKA BİR TÜR YOK”

Uyarılarına devam eden Gökoğlu, “Bir vatandaşın elini ısırdığı zaman koparma riski olabilir. Çünkü çok güçlü bir çene yapısı var. Şu anda Akdeniz’de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok. Ancak insanları gördükleri zaman kaçarlar. Deniz kenarında balık temizliyorsanız balon balığı kokuyu algıladığı zaman ise o balığı yemek için yaklaşır ve balığı alır” şeklinde konuştu.

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İHA

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