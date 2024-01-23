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  4. Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişiye yol ortasında böyle kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişiye yol ortasında böyle kurşun yağdırdı

23.01.2024 12:55 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğerine, yol ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından silahla vurulan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, Mevlana Mahallesi'nde dün saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

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Tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Daha sonra ise hafif ticari aracın şoförünü bacağından vurdu. Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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